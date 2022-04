326 Visite

Si terrà nei prossimi giorni, a Marano, la cerimonia di consegna delle chiavi del bene confiscato (un appartamento) ad Armando Del Core, condannato per l’omicidio di Giancarlo Siani. Il bene confiscato, ubicato in via Recca, era stato oggetto di diverse procedure di gara e infine affidato all’associazione Terra viva. All’evento dovrebbe partecipare il ministro degli esteri Luigi Di Maio.













