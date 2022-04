MARANO, ARRESTATO L’UOMO CHE AVEVA SPARATO ALL’EX COMPAGNA. I FATTI IN VIA MARANO-PIANURA

345 Visite

Si è costituito l’uomo, Antonio Amoroso, che lo scorso 25 marzo – come raccontato dal nostro portale giorni fa – aveva esploso un colpo d’arma da fuoco all’indirizzo dell’ex compagna, non colpendola ma centrando un’imposta dell’abitato. I fatti si verificarono nella tarda serata in via Marano-Pianura e sul posto giunse anche un’ambulanza. Dopo essersi sottratto alla cattura, l’uomo si è costituito oggi presso la locale compagnia dei carabinieri. Fondamentali, ai fini delle indagini, l’acquisizione dei filmati del sistema di videosorveglianza e le testimonianze. Amoroso si era recato sul posto accompagnato da un complice. E’ accusato di tentato omicidio.













