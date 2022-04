Marano, abusi edilizi: a marzo scoperti altri eclatanti casi. Ecco le ordinanze emesse dal Comune

278 Visite

Abusi edilizi, sono cinque le ordinanze di demolizione emesse dal Comune di Marano nel mese di marzo. Nello specifico, si tratta di abusi rilevati in via Poggio Vallesana, al civico 1 (tendostruttura); ordinanza di demolizione per opere realizzate in via San Rocco, 359, retro vasche impianto idrico C1. Si tratta di un manufatto per una superficie di 500 metri quadri, costruito in totale difformità con i permessi di costruire; ordinanza di demolizione per opere abusive realizzate in via Galeota, al civico 94. Manufatto con sagoma rettangolare in muratura. E’ provvisto di porta in ferro di accesso, pluviali e grondaie e pavimentazione in cemento. Ordinanza di demolizione per opere abusive realizzate in via Eschilo, al civico 24. Si tratta di una doppia ordinanza per due manufatti di grandi dimensioni. Uno dei due manufatti è munito di recinzione costruita in difformità alla Scia presentata.













