Intitolazione della caserma sede del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata e della Sezione Polizia Stradale di Napoli alla memoria del Commissario della Polizia di Stato dr Francesco Di Rauso.

Domani alle ore 10.30, in via Gussone 1 a Napoli, avrà luogo la cerimonia di intitolazione della caserma, sede del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata e della Sezione Polizia Stradale di Napoli, alla memoria del Commissario della Polizia di Stato dr Francesco Di Rauso, deceduto in servizio a soli 31 anni in un incidente stradale avvenuto il 3 aprile 1998.

Nel corso della cerimonia verrà anche ufficializzata l’unificazione, presso la sopracitata caserma, delle sedi del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata e della Sezione Polizia Stradale di Napoli, unica realtà in campo nazionale in cui i due Uffici erano ubicati in strutture separate.

L’adeguamento e la ristrutturazione della caserma, immobile di proprietà demaniale, sede storica della Polizia Stradale di Napoli, indispensabili per allocare entrambe le articolazioni, sono state realizzate a seguito di un protocollo d’intesa stilato presso la locale Prefettura anche grazie alla collaborazione della società Tangenziale di Napoli che ha provveduto all’esecuzione di lavori di riqualificazione.

Alla cerimonia, organizzata dal Questore di Napoli e dal Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata, interverranno il Direttore del Servizio Polizia Stradale dr. Paolo Maria Pomponio, i familiari del Commissario Di Rauso e autorità civili, militari e religiose operanti nelle regioni Campania e Basilicata.













