PALLANUOTO SERIE A2 FEMMINILE, QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA DELLA NAPOLI NUOTO IN CASA DI VELLETRI

Quinta vittoria consecutiva per la Napoli Nuoto, che in formazione rimaneggiata per le assenze di Martucci e Foresta mette a segno l’exploit in casa della F&D H2O Velletri al termine di una gara dove le ragazze guidate da Barbara Damiani hanno quasi sempre avuto il predominio del gioco. Una prova tutto cuore della compagine azzurra dove si sono messe in evidenza le prove di De Magistris, Zizza e Anastasio, autrici di tre reti per parte. Sono le flegree che sbloccano il risultano con una bella realizzazione di Zizza che mette la palla alle spalle di Galbani. Poi, la Napoli Nuoto trova prima il raddoppio con la De Magistris e successivamente il goal su rigore della Abbate. Nel secondo tempo le azzurre inseriscono la prima segnando tre reti di fila, due da parte della Zizza e una dalla Anastasio, con la compagine di casa che sbaglia un rigore con la Bianchi che, poi, si rifà segnando la prima rete per le laziali. Nel terzo tempo Napoli cerca di gestire il vantaggio con Velletri che prova a far paura alle ragazze di Barbara Damiani che trova due goal della De Magistris e una della Sgrò che consentono alle azzurre di portarsi sul 5-9. Nell’ultimo tempo le flegree gestiscono la reazione della formazione di casa con la Anastasio che segna la rete del 7-12 finale e che permette alla Napoli Nuoto di portarsi in seconda posizione a 15 punti ad una lunghezza dalla Brizz Nuoto che ha giocato però una partita in più, con le azzurre che ne dovranno recuperare ben due, e che sarà di scena domenica prossima come avversaria al Pala Trincone di Monterusciello.

F&D H2O VELLETRI-NAPOLI NUOTO 7-12

F&D H2O VELLETRI: Galbani, De Luca, Cosentino V., Ambrosini, Bianchi 1, Cosentino A., Aprea 3, Bassotti, Papi 1, Scacco 1, Fava, Cugola 1, De Stefano. All.

NAPOLI NUOTO: Cipriano, Abbate 1, De Magistris 3, Parisi 1, D’Antonio, Massa, Zizza 3, Anastasio 3, Maioriello Pankova, Micillo, Sgrò 1. All. Damiani

ARBITRO: Mazzoccoli

NOTE: Parziali: 0-3, 1-3, 4-3, 2-3. F&D H2O Velletri: 1/6 superiorità numerica + 2 rigori realizzati – Napoli Nuoto: 1/9 superiorità numerica + 2 rigori realizzati e 1 sbagliato.

Ufficio Stampa Napoli Nuoto













