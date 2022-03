MORTO GIULIANO, IL BIMBO NON VEDENTE ABBANDONATO DAI GENITORI

79 Visite

Giuliano Margherita, il bambino disabile di 14 anni abbandonato dai genitori e adottato dal Comune di Marcianise, in provincia di Caserta è morto. Il piccolo, che soffriva di gravi patologie, era stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale e le sue condizioni erano apparse da subito molto preoccupanti. Dalla struttura dove è in cura era stato trasferito al Santobono di Napoli e sottoposto ad un intervento d’urgenza a seguito di una crisi respiratoria.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS