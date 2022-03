Marano, ladri tentano di fare irruzione in una casa: la proprietaria (vedi il video) li mette in fuga, i carabinieri fermano un uomo

351 Visite

L’irruzione dei ladri fermati dalle urla dei residenti di via Marano-Pianura. Siamo al civico 94, è sera (ieri) e i cani di un condominio iniziano ad abbaiare. La proprietaria si affaccia dal balcone e scorge alcune persone all’interno del cortile e altri che tentano di scavalcare il cancello: chiede aiuto, grida e lancia improperi all’indirizzo dei malviventi che scappano. Uno di loro, probabilmente il palo, è in una utilitaria in sosta davanti al cancello. La donna e un altro condomino contattano i carabinieri che arrivano dopo una quindicina di minuti. Nel frattempo rincorrono i malviventi e si imbattono nell’uomo che era seduto in auto ad attendere i presunti complici. I militari riescono ad individuarlo e fermarlo: la donna – che ha subito un furto poche settimane fa e sempre nella medesima abitazione- sporge denuncia in caserma. L’uomo viene denunciato a piede libero, intanto si cercano gli altri tre uomini che hanno fatto irruzione nel cortile.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS