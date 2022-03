1.840 Visite

Un uomo, C. C. 50 anni, si è lanciato dal balcone di una palazzina di via Ferrigno, nel centro storico di Marano. I soccorsi hanno cercato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto gli agenti della polizia municipale e i carabinieri della compagnia di Marano.













