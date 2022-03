Scabec, Nappi (Lega): De Luca campione mondiale di fuga dal confronto e dall’assunzione di responsabilità

139 Visite

“De Luca si riconferma campione mondiale di fuga dal confronto e dall’assunzione di responsabilità. Chiamato a dare risposte e chiarimenti sul disavanzo di 3 milioni di euro e sulle altre gravi irregolarità che interesserebbero la società partecipata regionale Scabec, non solo non si presenta in aula, ma ci manda a dire un cumulo di bugie. La sua è una difesa d’ufficio che oltre a fare acqua da tutte le parti, lascia emergere in maniera cristallina gli elementi che denunciano una gestione dell’azienda inquietante e oscura. Non è la prima volta che ci vengono dette bugie, e sappiamo che fino a quando De Luca guiderà la Giunta della Campania, non sarà l’ultima. Non si preoccupi, però, noi saremo qui a ricordarlo, in nome e nel conto dei cittadini campani”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania, intervenendo nel corso del question time su Scabec, in Consiglio regionale.

