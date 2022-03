1.082 Visite

I lavori procedono nell’impianto idrico C2 oggetto del furto di qualche giorno fa. Sui tempi per il ripristino della fornitura non ci sono ancora certezze, ma sembrerebbe – ma è meglio non sbilanciarsi troppo – che si possa arrivare alla soluzione del problema entro domattina o sabato. Naturalmente il condizionale è d’obbligo trattandosi di vicende attinenti al comune di Marano.













