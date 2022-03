ZTL PIAZZA DANTE. ACAMPORA (PD): “VALUTARE BENE”

169 Visite

” Oggi in commissione ho detto che personalmente il rischio di chiudere Piazza Dante, tutti i giorni, può creare nuovamente tante difficoltà alle zone limitrofe, in special modo da chi arriva dalla Municipalità 3, dalla zona collinare e dall’area a nord di Napoli.

In più attualmente i cantieri aperti, come in via Cirillo sono ulteriori ostacoli alla viabilità.

Il tutto va contestualizzato, sia su un piano traffico di accessibilità al centro storico di Napoli, sia su un servizio di trasporto che oggi è manchevole in tante zone e crea ulteriori difficoltà.

Bisognerebbe con responsabilità capire, soluzioni diverse, eventualmente nei giorni festivi o quando ci sono manifestazioni, escludendo la fascia oraria che c’era precedentemente.

Ad oggi la ZTL di Piazza Dante continuerà ad essere chiusa fino a data presumibile di fine lavori di Via Cirillo, per poi capire eventuali modifiche di fascia oraria, nel momento di riattivazione.”

Consigliere Comune di Napoli PD Acampora Gennaro













