Controlli al porto, carabinieri denunciano amministratore unico di una società

Controlli sui luoghi di lavoro per i carabinieri della compagnia Napoli Centro e in particolare per i militari della stazione scali marittimi che all’interno del porto hanno controllato un cantiere insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro e ai carabinieri forestali di Napoli.

La ditta in questione, in via calata di villa del popolo – molo del Carmine, si sta occupando della realizzazione di un depuratore destinato a servire l’intera area portuale. Durante le operazioni i militari hanno constatato che le basi di appoggio delle impalcature erano prive dei montanti necessari, tutto questo con grave pericolo per gli operai.

L’amministratore unico della società è stato denunciato a piede libero, per lui anche una sanzione pari a 6mila euro circa.













