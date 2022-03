Napoli, emessi quattro Daspo a carico di tifosi

105 Visite

Il Questore di Napoli ha emesso quattro provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive, per la durata di due anni, nei confronti di tre napoletani tra i 23 e i 44 anni con precedenti di polizia condannati per reati in materia di stupefacenti commessi a Napoli tra luglio 2017 e gennaio 2018.

Inoltre, un altro Daspo, della durata di tre anni, è stato emesso nei confronti di un 43enne napoletano, esponente di un noto clan camorristico, destinatario di un decreto di rinvio a giudizio emesso il 7 luglio 2021 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli per violazioni in materia di stupefacenti aggravate dal metodo mafioso commesse a Napoli tra gennaio e febbraio 2018.













