Calvizzano, inaugurata la panchina letteraria in memoria di Falcone e Borsellino

Taglio del nastro per la panchina letteraria in memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’iniziativa, in collaborazione con l’associazione Libera e con la Pro loco locale, è promossa dall’amministrazione comunale di Calvizzano. La panchina è stata installata nei pressi del municipio. Nel corso della manifestazione, che ha visto la partecipazione di diversi esponenti delle istituzioni, del mondo ecclesiastico e politico (Andrea Caso, Raffaele De Leonardis, Pasquale Di Fenza, Luciano Mottola, Giacomo Pirozzi, il comandante Luigi Maiello e tanti altri), sono stati letti (in via Diaz) i nomi di tutte le vittime di mafia. Presenti anche i familiari di Raffaele Granata, papà dell’ex sindaco di Calvizzano Giuseppe, ucciso nel 2008 dai sicari del clan dei Casalesi.













