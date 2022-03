PUNTI DI VISTA. C’E’ UNA MARANO IMMERSA NEL DEGRADO TOTALE, MA ANCHE QUALCHE ECCELLENZA

Alla Marano che versa in un degrado totale e comatoso per il limbo dove si sono chiusi i tre commissari prefettizi chiamati ormai da più di nove mesi a guidare le sorti di Marano dopo lo scioglimento del consesso civico per infiltrazioni camorristiche, fa eco una Marano del panorama scolastico di tutta eccellenza. Infatti, ad un mese e più dalla chiusura delle iscrizioni per l’a.s.2022/23 i due istituti superiori i licei Levi e il Segrè fanno il pieno, ma le domande per l’anno prossimo scolastico continuano a bussare alla porta dei due istituti senza poter essere accolte. Un successo dovuto a un corpo docente di prim’ordine a un personale scolastico che fa dell’accoglienza il proprio modus operandi, ma soprattutto alle due Dirigenti Scolastici nelle persone della Prof.ssa Angela Rispo al Levi e della prof.ssa Raffaelina Varriale al Segrè. Due donne del mondo della scuola entrambi con un passato come Dirigenti scolastici del segmento Primaria che com’è noto è la fucina, la palestra naturale del saper condurre una istituzione scolastica.

La Preside del Levi Angela Rispo ha portato all’istituto tanta professionalità unitamente a grande sensibilità umana e spiccata attitudine a far condividere il proprio indirizzo operante a tutto il personale docente e non docente. La Preside del Segrè Raffaelina Varriale con il suo sorridente pragmatismo,con capacità e competenze ha portato nuova linfa a un istituto che sembrava in una fase di stanca fino a qualche anno fa. La venuta di queste valide donne ancor prima di Dirigenti ha prodotto per le scuole che dirigono risultati eccellenti in poco tempo, nonostante l’assenza totale delle istituzioni chiamate alla risoluzione dei problemi quotidiani, ciò a significare che al cospetto di capacità e competenze soprattutto se di genere femminile nessun risultato è impossibile. I due istituti superiori di Marano sono il fiore all’occhiello della comunità maranese che vede in essi il riscatto morale, culturale dell’intera collettività cittadina relegata nel limbo comatoso dalla politica e dallo Stato. Ai due Dirigenti Scolastici va la gratitudine e il ringraziamento di ogni singolo cittadino per la loro opera tesa alla crescita armoniosa del futuro cittadino , unico percorso questo capace di ridare splendore alla città.

Michele Izzo.