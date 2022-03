LA VOCE DEI CITTADINI. MARANO, PERDITE IDRICHE, BUCHE, ACQUA. “E’ ORA DI ALZARE LA VOCE CON INIZIATIVE”

117 Visite

Gentile Direttore, le perdite d’acqua in località Citta Giardino e, a turno, in altre zone della città (nella foto via San Marco, da tempo immemore in queste condizioni) le buche pericolosissime con le quali facciamo i conti tutti i giorni, il fatto che le interruzioni di fornitura idrica non vengono mai segnalate, né prima né in corso, il fatto che nessuno risponda, a parte i vigili, in caso di disservizi e si potrebbe continuare all’infinito, questo e molto altro dovrebbe indurre i cittadini a protestare, unendosi in comitati per promuovere azioni legali contro i responsabili. Oggi il Comune è amministrato dai Commissari, quindi è a partire da loro e poi a seguire, ufficio tecnico, uffici che non rispondono, di volta in volta, bisognerebbe denunciare e pubblicizzare. Se ci saranno iniziative io ci sarò, sicuramente non sarò l’unica. Grazie per la sollecitudine e lo zelo con cui la Vostra redazione opera ogni giorno.

M. (Marano).

Mail di analogo tenore sono state inviate presso la nostra redazione da altri tre cittadini: Giacomo, Massimo e Annalisa. Tutti residenti a Marano.

