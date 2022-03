Casillo (Pd): “Non esiste un Pd buono e uno cattivo. Lavoriamo per dare risposte ai cittadini”

119 Visite

“Marcare distinguo e creare fratture non aiuta la comunità democratica. Non possiamo da una parte sostenere un campo largo e dall’altra fare distinzioni tra un Pd buono e cattivo. Gli avversari politici sono altri. Ben venga la dialettica interna, ma su temi non sulle persone. Il Pd a Napoli e in tutta la Regione Campania ha dimostrato di essere forza di governo e di cambiamento. I risultati elettorali ottenuti in Regione, a Napoli e nelle altre realtà locali sono frutto del grande lavoro amministrativo fatto in questi anni. Abbiamo accettato e vinto sfide importanti, assumendoci la responsabilità delle scelte e operando nella chiara volontà di far crescere la nostra comunità, non per trarne profitti personali” – è quanto dichiara Mario Casillo, capogruppo del PD in consiglio regionale.



