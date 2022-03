660 Visite

Ladri di pneumatici in azione. Di nuovo, questa volta in via Brenta. La foto ci è stata inoltrata da un lettore. Ieri la razzia di computer al liceo Carlo Levi, nella notte questo ennesimo furto. Furti in abitazioni, di auto e altro si registrano da mesi e mesi in tante zone del territorio.













