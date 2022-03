Ucraina, nuovo video di Zelensky: “Sono a Kiev, gloria all’Ucraina”

214 Visite

Guerra Ucraina-Russia, “non sono scappato, sono qui a Kiev al mio posto”. Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky ha risposto così, con un video su Instagram, alle affermazioni dei russi, che lo davano in fuga. “Ogni due giorni arrivano informazioni che sono fuggito da qualche che parte, che sono scappato dall’Ucraina, da Kiev, dal mio ufficio – ha detto – Come potete vedere, sono qui al mio posto, Andriy Borisovich (Yermak, il capo dell’ufficio presidenziale) è qui. Nessuno è scappato da nessuna parte, siamo qui a lavorare”.

Poi il presidente si è concesso una battuta: “Ci piace fare jogging, ma non abbiamo tempo per farlo, per fare esercizi cardio. Lavoriamo, gloria all’Ucraina”.

Era stato il presidente della Duma di Stato, Vyacheslav Volodin, ieri ad affermare che Zelensky aveva lasciato il suo Paese e che ora si sarebbe trovato in Polonia. “E’ falso! Il presidente è a Kiev. E’ con il suo popolo”, era stata la replica subito dopo. La smentita era arrivata dal Servizio di stato per la sicurezza delle informazioni, che ha accusato inoltre Mosca di condurre una guerra dell’informazione.













