La pioggia si è fusa alle lacrime ieri mattina, in Largo Berlinguer, per il pianto di guerra degli ucraini-napoletani. Decine di loro hanno perso il contatto con fratelli, figli, padri e cugini che «hanno iniziato a combattere a Kiev per la resistenza contro l’esercito di Putin». Le mamme in ansia per i loro figli, molti dei quali impegnati nei vari teatri di guerra.