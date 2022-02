86 Visite

«Torno in Ucraina per garantire un futuro ai miei figli che sono rimasti in patria». Vassili è tra i cittadini ucraini che hanno deciso di lasciare Caserta, dove ha un lavoro da giardiniere in una scuola privata, per tornare in patria e imbracciare le armi contro «i russi che ci hanno invaso. Lo devo ai miei figli».

Fonte Il Mattino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS