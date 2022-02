Marianella, arrestato pusher dopo lungo inseguimento: è un 27 enne di Mugnano

159 Visite

I Carabinieri del nucleo operativo PMZ della compagnia vomero e i militari della stazione Napoli Marianella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale Giovanni Chianese, 27enne di Mugnano di Napoli già noto alle forze dell’ordine.

Questa notte l’uomo era a bordo della sua auto quando vede la gazzella dei Carabinieri e tenta la fuga. L’inseguimento dura poco più di 5 chilometri fino ad arrivare a via santa maria a cubito dove c’erano anche i Carabinieri della locale stazione allertati dalla centrale operativa. Il 27enne desiste e i Carabinieri lo bloccano. Perquisito, viene trovato in possesso di 13 dosi di cocaina pronte alla vendita e la somma contante di 40 euro.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.













