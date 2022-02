Guerra in Ucraina, il dolore delle madri con i figli al fronte

55 Visite

Sono tornata da due giorni dall’Ucraina, quando ancora non c’erano stati bombardamenti. Non sto bene, non sono tranquilla, non dormo da giorni. Ho lasciato lì tre maschi, che andranno a combattere per difendere il Paese”. A “Mattino Cinque News” una badante ucraina che vive a Forlì racconta la preoccupazione per la situazione nella sua terra d’origine, dove ancora vivono i figli.

“Li ho sentiti ieri, ancora erano a casa, ma a breve andranno a fare i corsi per imparare a sparare“, continua la donna, che poi, tra le lacrime, si rivolge direttamente agli italiani. “Aiutateci in qualche modo, come potete. Noi vogliamo vivere nella pace“.













