UCRAINA, TWEET DI ZELENSKY CHE ATTACCA DRAGHI: “LA PROSSIMA VOLTA SPOSTERO’ AGENDA DI GUERRA PER POTER PARLARE A UN ORARIO A LUI PIU’ COMODO”

È un attacco durissimo quello del presidente ucraino Zelensky nei confronti di Mario Draghi. I toni si stanno alzando, anche da parte del Paese sotto attacco nei confronti dell’Occidente, che sta varando pacchetti di sanzioni come contromisura all’invasione della Russia. Secondo il presidente ucraino, la risposta europea a Putin è “troppo lenta”. Questa mattina, poi, avrebbe dovuto sentire il presidente del Consiglio italiano, ma qualcosa è andato storto: “Oggi alle 10:30 alle porte di Chernihiv, Hostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti. Le persone sono morte – ha twittato Zelensky – La prossima volta cercherò di spostare l’agenda di guerra per parlare con Mario Draghi in un momento specifico. Nel frattempo, l’Ucraina continua a lottare per il suo popolo”.













