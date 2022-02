Castellammare, nominata la triade commissariale dopo lo scioglimento per camorra

37 Visite

È Raffaele Cannizzaro, già prefetto di Cosenza, Perugia e Catanzaro, il commissario che a Castellammare di Stabia – comune sciolto su decisione della Ministra dell’Interno per “accertati condizionamenti” della criminalità organizzata – guiderà la terna di alti funzionari che prenderà in mano l’ordinaria amministrazione per i prossimi diciotto mesi. Gli altri due componenti sono Mauro Passerotti, viceprefetto, e Rosa Valentino, dirigente ministeriale.













