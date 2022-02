Il Pd e Manfredi regalano ai napoletani l’ennesima stangata Irpef

132 Visite

Ancora poco più di dieci mesi, poi, dall’inizio del 2023, l’addizionale comunale Irpef a Napoli aumenterà ancora. Ancora, perché si tratta di andare oltre il massimo già previsto per legge considerato che Palazzo San Giacomo è già in pre-dissesto dal 2013. Il nuovo aumento è previsto per il piano Salva-Comuni che è stato approvato e che tra qualche giorno — quando anche Palermo e Reggio Calabria, dopo Torino e Napoli, saranno pronte — potrà essere firmato a Palazzo Chigi da Draghi e da Manfredi. Dunque, dallo 0,8% attuale, l’aliquota dell’addizionale comunale passerà allo 0,9% l’anno prossimo per assestarsi all’1% nel 2024. Esenti dalla nuova mazzata, solo i redditi fino a 12 mila euro, cioè quelli bassissimi, anche se l’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta si è impegnato «a provare ad innalzare nel 2024 la soglia di esenzione dell’addizionale Irpef a 15 mila euro o anche una fascia superiore. Valuteremo».