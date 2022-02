Cgil al prefetto Palomba: Richiesta intervento per i gravi fatti che stanno accadendo ad Arzano

103 Visite

La scrivente O.S. FP-CGIL sconcertata per gli episodi di intimidazione e minacce

subiti dal Comandante della Polizia Locale di Arzano dott. Biagio Chiariello a seguito

dell’operato teso a ripristinare la legalità nel rione 167 di Arzano, praticando su

indirizzo politico un censimento degli alloggi occupati abusivamente, rileva come in

queste aree depresse e degradate dal punto di vista economico e sociale imperversa

la malavita, trovando terreno fertile e che di sovente la responsabilità e il gravame di

una vera e propria battaglia per la legalità contro abusi e malaffare, venga a caricarsi

solo sulle spalle degli uomini e delle donne della Polizia Locale diretti del loro

Comandante. Chi fa il proprio dovere e sfida con coraggio, determinazione e

abnegazione i poteri malavitosi, difende il prestigio delle istituzioni e gli interessi

della collettività, pertanto non può essere lasciato solo, bensì lo Stato deve

assicurare la massima protezione ed il massimo sostegno. Con questo spirito Le

chiediamo di valutare la condizione operative particolarmente complicata e di

inoltrare all’UCIS (ufficio centrale interforze per la sicurezza personale) l’istanza di

predisporre una scorta per il Comandante del Corpo della Polizia Locale di Arzano,

nello stesso tempo di potenziare la presenza sul territorio di altre forze di Polizia per

il controllo dello stesso ed il ripristino della legalità. Gradiremmo avere rassicurazioni

circa, la presa in cura, da parte della massima autorità per la sicurezza sul territorio,

della preoccupante vicenda e siamo convinti che S.E. si attiverà nella direzione

auspicata.

Si resta in attesa di un solerte riscontro

Distinti saluti

Napoli lì 15 febbraio 2022

LA FP CGIL

IL RESPONS.TERRITORIALE IL SEGRETARIO METROP.E REG.LE FF.LL.

Franco Raglia

IL COORD.METROP. P.L. Salvatore Tinto













