Superbonus e maxi truffe, ora il governo propone il bollino. Ma per le somme già sequestrate ci sono molti dubbi

I nuovi correttivi, che dovrebbero arrivare la settimana prossima con un emendamento al decreto Milleproroghe, si compongono invece di alcune misure sulle quali ormai la messa a punto è in fase avanzata e di altre da approfondire. Le prime, date ormai per scontate, sono tre. 1) Il ripristino della possibilità di cedere il credito più volte , ma fino a un massimo di due o tre e solo a banche o intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. 2) L’introduzione di un codice identificativo di ogni operazione di cessione, una sorta di matricola, che consentirebbe di risalire al primo titolare del credito e alla relativa documentazione comprovante i lavori. 3) La riapertura dei termini di utilizzazione dei crediti sottoposti dalla magistratura a sequestro preventivo. La norma consentirebbe a banche e intermediari che hanno crediti sequestrati di non perderli se il dissequestro avviene dopo la scadenza dei normali termini per utilizzarli.

Il rischio confisca

Resta invece da sciogliere il nodo delle somme sequestrate che dovessero essere confiscate al termine del processo e che si trasformerebbero per Poste, Cdp e gli altri intermediari in perdite di bilancio ingenti. È proprio lo spettro di queste perdite che ha finito per bloccare le piattaforme di cessione dei crediti, più che la stretta decisa col decreto Sostegni ter. Ma è anche il punto più difficile da risolvere, spiegano i tecnici. Così come restano da fronteggiare le proteste dei costruttori, che da un lato sono preoccupati che il decreto in uscita dal ministero della Transizione ecologica con i nuovi prezziari che saranno alla base dell’asseverazione di congruità non sia adeguati rispetto all’inflazione che ha colpito il settore e dall’altro premono per la reintroduzione della cessione multipla del credito anche tra privati, magari con un rafforzamento dei controlli sull’effettiva esistenza dei cantieri. Ma qui Draghi e Franco sembrano decisi a resistere, trincerandosi dietro la posizione espressa dalla Guardia di Finanza in audizione in Parlamento: sì ai correttivi, purché avvengano «perimetrando adeguatamente il numero di cessioni e il profilo dei cessionari», così da «minimizzare il rischio di condotte di frode e di riciclaggio e rafforzare la tutela delle imprese oneste e la crescita economica del Paese».