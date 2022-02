Giugliano, domani l’insidiosa trasferta di Ostia. Ferraro: “Siamo in forma, ma è una gara da non sottovalutare”

62 Visite

Al termine della rifinitura odierna sono arrivate le parole del nostro mister Giovanni Ferraro, che ha presentato la sfida di domani contro l’Ostiamare. Di seguito le sue dichiarazioni:

“La vittoria di domenica è stata sicuramente importante. L’aspetto da sottolineare per me però è stato l’atteggiamento della squadra. Non giocavamo da tanto, ci siamo allenati spesso a ranghi ridotti causa Covid, e riprendere il cammino partendo da una squadra forte come la Torres, era davvero complicato. Faccio i complimenti alla squadra per la dedizione e la professionalità. Nelle difficoltà viene fuori l’anima, il gruppo e l’unione di intenti che questi ragazzi hanno per raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo lavorato bene questa settimana, con il sorriso. Sappiamo che ci aspetta una gara complicata domani, quindi da martedì la nostra concentrazione era già proiettata sulla trasferta di Ostia”.

L’allenatore ha poi continuato: “Siamo felici dei nostri numeri. Sappiamo che l’aver subito sei reti ci pone in una situazione di assoluta eccezionalità. Il merito è della squadra nella sua totalità, dagli attaccanti in poi. Siamo attenti, siamo pratici e lavoriamo bene in settimana sia sulla pressione offensiva che difensiva. E’ un lavoro importante da parte di tutti, della squadra come detto e del mio staff. Finora il nostro è stato un percorso coerente, credo che il merito, la fortuna e la sfortuna si compensano sempre in un campionato lungo come il nostro. Serve calma, non abbiamo vinto nulla domenica, questo è un torneo che sarà combattuto fino alla fine. L’Ostiamare è squadra forte e organizzata. Ha singoli importanti, che hanno calcato palcoscenici di valore. Sono allenati da un amico che reputo uno dei migliori allenatori della categoria, questo Girone lo conosce bene e ha sempre raggiunto risultati importanti. La nostra situazione non è cambiata, sappiamo cosa vogliamo e la partita che dobbiamo fare”.

Infine ha concluso: “Avremo un paio di situazioni da valutare, ma sono tutti disponibili, vedremo domani”.













