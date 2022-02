Marocco, i soccorritori hanno raggiunto il piccolo Rayan

140 Visite

I soccorritori hanno completato anche gli scavi orizzontali per salvare Rayan, il bimbo di cinque anni, rimasto incastrato in un pozzo in Marocco da martedì.

Una squadra di medici si è recata nel tunnel costruito per tirarlo fuori: non è possibile però sapere quali siano le sue condizioni, al momento, secondo quanto riferito dalla Afp: «Non è possibile determinare le sue condizioni in questo momento, speriamo in Dio che il bambino sia vivo».

Sul posto si trovano i genitori del bambino e centinaia di uomini, che sono tenuti a distanza dai militari e osservano le operazioni dei soccorritori.

È pronto un elicottero per trasportarlo in ospedale.













