Green pass “discriminatorio”, il Consiglio d’Europa boccia il certificato: “Contrario alla scienza”

Il Green pass, che di fatto introduce l’obbligo di vaccinazione nella maggior parte dei Paesi europei, è stato bocciato dall’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Riporta il Fatto quotidiano che un rapporto approvato a fine gennaio a larga maggioranza ha messo sotto accusa l’utilizzo delle certificazioni verdi per “punire i non vaccinati”. Quindi gli Stati vengono esortati a “informare i cittadini che nessuno deve farsi vaccinare se non lo vuole” e a “garantire che nessuno sarà discriminato se non è vaccinato”.

In sostanza, secondo il report, il concetto di green pass è “contrario alla scienza”, in assenza di dati sull’efficacia dei vaccini nel ridurre la contagiosità e sulla durata dell’immunità acquisita. Il voto, che non è vincolante, boccia quindi i decreti del governo Draghi che “discriminano” i non vaccinati con divieti volti alla “prevenzione di SarsCov2”.













