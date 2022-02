Due parchi pubblici di Marano e l’Eremo dei Camaldoli ripuliti dai volontari

51 Visite

Anche questa mattina i volontari de La Via della Felicità di Napoli hanno scelto dei luoghi da ripulire dall’abbandono dei rifiuti. Si sono incontrati al Parco Pubblico di Via Giordano Bruno e poi al Parco di Via San Rocco a Marano. Poi i volontari si sono incontrati all’Eremo dei Camaldoli per raccogliere tutto ciò che è stato abbandonato lungo il viale principale.

Più di dieci sacchi raccolti dai cittadini che vogliono ridare bellezza alla città di Napoli. Tra i rifiuti rinvenuti moltissima plastica, molte mascherine, cartacce, bottiglie, taniche di vernice, polistirolo ma anche cavi e tubi.

I volontari molto soddisfatti dell’iniziativa per aver ridato ai luoghi un altro aspetto, sicuramente più curato e meno degradato di prima.

Pascal Lemos, responsabile dell’iniziativa, vuole sottolineare come “Un ciottolo, gettato in acqua, provoca onde fino alla spiaggia più lontana” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard nella guida al buon senso La Via della Felicità.

Ed è proprio quello che è successo anche a Napoli, da pochi volontari di qualche mese fa ora il gruppo vanta più di 20 cittadini che si alternano nei vari incontri e iniziative.

Questo ci fa capire come il semplice gesto di raccogliere una carta da terra dà un buon esempio anche ad altri e così facendo si può ricreare maggiore consapevolezza di rispetto ambientale.

Inoltre i volontari stanno organizzando anche dei progetti scolastici con lezioni sulla sostenibilità ambientale per istruire i giovani cittadini sul corretto smaltimento de rifiuti.

Per maggiori informazioni chiamare il numero 393.287.9569 (Pascal Lemos) o scrivi a laviadellafelicitacampania@gmail.com .

