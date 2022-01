Napoli, migliorano le condizioni di Liudmyla che dalla sedia a rotelle passa alle stampelle

114 Visite

“Eccellente recupero nella deambulazione di Liudmyla, la donna ucraina colpita alla gamba sinistra e al tallone destro durante una sparatoria al Rione Sanità, mentre si trovava in un negozio per comprare dei cioccolatini al figlio. Ludmilla, dopo un intervento delicatissimo, costretta a mesi di sedia a rotelle è finalmente passata all’utilizzo delle stampelle. Un grosso passo in avanti nel lungo e tortuoso percorso previsto per il completo recupero degli arti inferiori. Ammirevole la dedizione dei medici dell’ospedale Vecchio Pellegrini che stanno portando avanti un lavoro straordinario i cui risultati sanno di miracoloso.













