Covid in Italia e nel mondo: ecco gli ultimi dati

Gli aggiornamenti sul Covid di oggi, sabato 15 gennaio 2022, in Italia e nel mondo. Nel bollettino di oggi: . Nel monitoraggio settimanale Rt sale a 1,56, incidenza 1.988, occupazione terapie intensive al 17,5%. Report esteso Iss: i non vaccinati in terapia intensiva sono 38 volte più dei vaccinati con terza dose. Cambiano i colori per alcune regioni: da lunedì 17 gennaio Campania passa in zona gialla, Valle d’Aosta in arancione. Lombardia e Veneto restano in giallo. Conteggio asintomatici nel bollettino, l’ISS: “Giusto continuare a farlo”. Anelli (Ordine dei medici): “Pressione su ospedali in aumento: servono chiusure selettive). In Italia a inizio gennaio Omicron presente all’81%. Rezza: “Omicron estremamente contagiosa, può affollare ospedali”. Sono 119.115.700 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia, mentre 46.833.582 hanno completato il ciclo vaccinale: 771.284 bambini (5-11 anni) hanno invece ricevuto la prima dose.

Nel mondo 320.097.533 contagi e 5.520.638 decessi. Record di casi in Germania e India, mai così tanti da maggio. Nel Regno Unito scendono sotto i 100mila. La Francia autorizza il vaccino Novavax e la seconda dose di Johnson&Johnson. Corte Suprema USA blocca obbligo di vaccinazione nelle grandi imprese deciso da Joe Biden.













