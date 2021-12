Omicron, al Cardarelli pronto soccorso in tilt

252 Visite

Boom di contagi in città: hanno superato i 2mila nuovi casi (2.127) le nuove infezioni registrate ieri a Napoli. La variante Omicron, in base ai sequenziamenti virali effettuati al Cotugno, circola ormai per il 50 dei casi sul territorio e provoca il 25 per cento degli ospedalizzati. A spaventare è la grande mole di sintomatici (469 ieri) di cui una quota fatalmente ha bisogno di cure ospedaliere (5 ieri, 20 l’altro ieri, 8 tre giorni fa, 11 il giorno di Natale). Nonostante questa nuova variante provochi meno casi gravi rispetto alla Delta si rischia l’ingorgo.

Ad andare in difficoltà sono soprattutto le aree dei pronto soccorso dove l’onda si sovrappone agli afflussi record dei pazienti ordinari che arrivano per ictus, infarti e altre cause cliniche. Sullo sfondo la cronica carenza di personale. E così anche la rete dei medici di famiglia rischia di andare a sbattere e segnala una crescente pressione che, a questi ritmi, potrebbe segnare il tracollo delle possibilità di cura a domicilio.













