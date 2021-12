Traffico di droga, il gip di Napoli condanna Scotto a una pena più lieve: accolte le tesi del difensore

288 Visite

Nella giornata di oggi, davanti al Gip di Napoli, si è celebrata l’udienza a carico di Scotto Di Gregorio Salvatore, ritenuto colpevole di detenere 18 chili di cocaina purissima destinata al mercato napoletano. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza di Napoli, si erano concluse con l’arresto di Scotto per possesso di ingente quantitativo di cocaina destinato a incrementare lo spaccio di stupefacenti nel Napoletano e zone limitrofe. Scotto era salito agli onori della cronaca in quanto ritenuto vicino agli ambienti criminali se non contiguo a associazioni dedite al traffico di droga. Nonostante l’ufficio di Procura avesse evidenziato la vicinanza ad ambienti criminali, nonché l’ingente quantitativo da cui si ricavavano oltre 150.000 mila dosi, che peraltro avrebbe fruttato milioni di euro, il Gip accogliendo le argomentazioni del suo legale, l’avvocato Antonio Cavallo, ha condannato lo Scotto alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione a fronte di una richiesta formulata dall’ Ufficio di Procura di ben lunga maggiore. Gli inquirenti avevano sottolineato la gravità del fatto e le modalità poste in essere dal soggetto posto al crocevia di traffici ingenti, rilevando che la vendita dello stupefacente avrebbe fruttato diversi milioni di euro che di certo sarebbero stati reinvestiti per acquisti ulteriori.













