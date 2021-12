Base Nato Gricignano, ecco cosa è accaduto ieri sera: era un giovane armato di fucile a pallini

358 Visite

L’allarme era scattato ieri sera all’interno della Naval Support Activity (Nsa) Naples di Gricignano d’Aversa (Caserta) per la presenza di un uomo armato. Alle 18.25 il sito è stato posto in lockdown e sono state attivate le procedure di emergenza.

Era armato di un fucile a pallini l’uomo che ha causato un lockdown di due ore. Sull’accaduto è in corso un’indagine interna e due persone sono state fermate per essere ascoltate, una delle quali è il giovane armato del fucile a pallini. La base Us Navy Support Activity Naples, che ospita circa 8.500 persone, 2mila delle quali vivono stabilmente nel sito, è rimasta in lockdown per circa 2 ore, dalle 18.25 alle 20.12.