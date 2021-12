VARCATURO, SABATO APPUNTAMENTO CON “LA FATA DEI BAMBINI”

46 Visite

Anche se impazzano le corse per il Natale oramai alle porte, è un appuntamento da non perdere quello in calendario sabato alle ore 18,30. Presso La Libreria, la padrona di casa, Livia De Maio Pironti, ospiterà un importante momento di riflessione che ruota intorno ai bambini ed al loro rapporto con gli adulti. L’occasione è data dalla presentazione del libro “La fata dei Bambini”, il “disegnato racconto” scritto da Brunella Testa e illustrato da Lilliana Comes. La fusione di due nobili arti, la scrittura ed il disegno, trasferisce al lettore tutta la forza delle storie raccontate, dove si incontrano Marzia, Pauline, Elia e Marco. Due bimbi e due bimbe insieme ad una coppia di adulti aspiranti genitori, che sono i protagonisti dei cinque racconti di cui si compone il “disegnato racconto”, “La Fata dei Bambini” edito da DAMA (DAphne Museum Art).

Alla giornalista Angela Fabozzi è affidato il compito di dialogare con le coautrici oltre la lettura di qualche pagina del “libricino”, che come ha avuto modo di sottolineare il giornalista Rai, Claudio Ciccarone, al passaggio nella rubrica “Il Leggilibri” è “un piccolo grande libro da leggere in compagnia degli adulti, perché parla di infanzia negata. E’ un primo posso, per far conoscere ai giovani, delle realtà nascoste, per pudore”.

Va detto che il piccolo libro, si legge tutto d’un fiato lasciando nel lettore una profonda emozione oltre tanta riflessione. Ogni storia racconta un dramma subito da un minore, che ha vissuto i primi anni della propria vita in una tragedia di un adulto, che non si è fatto scrupolo di coinvolgere un bimbo o una bimba. Ecco allora l’abuso di un padre, la dipendenza di una madre, una bimba migrante senza famiglia, un bimbo rifiutato e abbandonato e due aspiranti genitori che non vedono l’ora di “nascere” attraverso un’adozione ed un atto di amore: “non ti racconteremo la storia del giorno in cui sei nato, ma quella del giorno in cui siamo nati tutti insieme”.

Ci sono le tragedie nelle storie dei protagonisti de “La Fata dei Bambini”, ma c’è anche tanta leggerezza unita alla speranza, che ogni racconto contiene. Il lieto fine sboccia e non è scontato, ma è una sorta di meritato riscatto, per chi ha vissuto i primi anni della propria vita, in un abisso di estremo dolore.

Brave a comunicare tutto ciò, ognuno per la propria parte, le due donne coinvolte nel progetto: Brunella Testa, avvocato e tutrice dei minori e Lilliana Comes, artista e illustratrice, che ha saputo dare volto allo scritto tramite il segno puro e semplice della matita.

Un piccolo libro che sposa due arti: la scrittura e il disegno che si coccolano a vicenda e che in definitiva racconta come spegnere il buio ed accendere la luce. La luce di una vita piena di amore per ogni bimbo o bimba.

NOTA SULLE AUTRICI

Brunella Testa, napoletana, ha conseguito la laurea in Legge nel 1997 alla Facoltà di Giurisprudenza Federico II di Napoli. Madre di due figlie, ha esperienza ventennale in materia di diritto civile, minorile civile e penale, di famiglia, assicurativo, del lavoro, previdenziale e tributario, ma si è dedicata prevalentemente al diritto di famiglia e dei minori. Svolge, infatti, la sua professione dedicandosi soprattutto alla tutela delle donne vittime di violenza e dei minori in situazioni di pregiudizio. Tutore e curatore speciale su nomina del Tribunale per i Minorenni di Napoli, nonché difensore dei minori in procedure dello stesso Tribunale per i minorenni, presso il quale è iscritta nell’albo dei difensori d’ufficio dei minori sin dal 2009.

Lilliana Comes, napoletana, pittrice, scultrice e illustratrice in campo editoriale, ha curato molteplici immagini di copertina (fra cui numerose cover per la rivista internazionale “La Camera Blu” Unina Ateneo dell’Università Federico II di Napoli) e illustrazioni per libri e riviste , fra cui l’articolo di Panorama “Migrazione minorile in Egitto” e il progetto editoriale “A vent’anni dal genocidio ruandese”, pubblicato da Cronache Internazionale. Illustratrice del progetto editoriale in lingua inglese “Beauty and the Beast” autore Giuseppe Giulio. Dal 2015 cura le illustrazioni dei racconti per la collana Narr-Azioni Resistenti fra cui i libri Dondolo, Lucie e Domiziana, progetto editoriale sulle tematiche di genere, della scrittrice Gigliola Izzo.













