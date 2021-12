Disoccupati Isola-Bros, in centinaia consegnano denunce in Procura: “Siamo stati scavalcati, si faccia chiarezza sull’ennesimo imbroglio”

243 Visite

Centinaia di disoccupati appartenenti alla platea I.SO.LA / BROS si appellano alla Procura della Repubblica, consegnando querele/denunce, affinché riaffermi i principi di trasparenza e legalità, 10 milioni di euro del Ministero per l’inserimento lavorativo dei disoccupati della platea I.SO.LA / B.R.O.S. sono stati utilizzati senza che la Regione Campania, destinataria del finanziamento, abbia mai fissato criteri di selezione per garantire l’evidenza pubblica delle procedure. In questa assenza di regole, assolutamente ricercato e voluto, si sono inseriti i soliti politici per soddisfare le loro clientele e organizzazioni di ogni genere che, con la complicità delle istituzioni locali e delle ditte private che avevano il diritto di vigilare e selezionare gli aventi diritto, si sono sostituiti alle istituzioni nella scelta dei lavoratori da avviare al lavoro. Il risultato è che più di mille lavoratori che hanno fatto un percorso lungo più di venti anni restano a casa, tra cui molti risultano inseriti nelle riserve delle aziende, di Napoli, Caserta, Benevento e Salerno, e sono ancora in attesa dopo 2 anni di un eventuale risposta di assunzione e inoltre alcuni di essi sono stati chiamati, senza rispettare una graduatoria, che era stata prestabilita e senza aver mai potuto partecipare ad una selezione, senza mai essere stati valutati, anche avendo pari requisiti, acquisiti sempre dalla Regione Campania, che é l’unica responsabile dal 2003 ad oggi, usufruendo di un patrimonio di denari pubblici. Ma questa volta non si arrenderanno e continueranno a lottare affinché la Regione Campania e il governatore De Luca non decida di annullare le procedure e stabilire regole che mettano tutti i lavoratori della platea I.SO.LA / B.R.O.S. su un piano di pari opportunità, dicendo basta alla speculazione sui disoccupati I.SO.LA /B.R.O.S.













