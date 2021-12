Ambiente, nasce l’Osservatorio nazionale sull’Efficienza e la Transizione energetica. Rostan (Misto): “Semplificazioni per i bonus edilizi”

109 Visite

“La nascita dell’Osservatorio nazionale sulla transizione energetica un fatto estremamente positivo alla luce degli impegni che l’Italia ha sottoscritto con l’Europa e dei fondi che arriveranno nei prossimi anni su questo settore, unitamente a quelli destinati alla transizione digitale. Due impegni di fronte ai quali non possiamo consentirci di sbagliare. E’ necessario lavorare affinchè gli enti locali, i comuni, le regioni si facciano trovare pronti e preparati a raccogliere la sfida dell’innovazione. In questo il supporto dei professionisti sarà fondamentale per dare concretezza ai programmi del Pnrr. Così come è indispensabile procedere alle semplificazioni delle procedure per accedere ai bonus edilizi e se vogliamo davvero cogliere i risultati di questa misura, anche qui è determinante il contributo di chi opera quotidianamente in questo settore per apporre i giusti correttivi a partire dalla manovra in discussione in Parlamento”. Queste le parole di Michela Rostan, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera nel corso della presentazione della nascita dell’Osservatorio nazionale sull’Efficienza e la Transizione energetica avvenuta presso la Sala stampa della Camera dei Deputati.

“L’Osservatorio si pone come obiettivo quello di essere d’aiuto al Paese per nuovo modello di sviluppo economico sostenibile – ha dichiarato Pasquale Giardiello, direttore generale ONET – favorendo il dialogo tra cittadini imprese e istituzioni e tutto ciò che gira nel mondo dell’efficienza energetica. Ci troviamo di fronte a una transizione difficile, complessa e delicata nei confronti della quale c’è bisogno di uno scatto in avanti. Dal 2035 gli immobili che sprecano energia non potranno essere venduti o fittati se non superano almeno la classe energetica C. Visto l’attuale patrimonio immobiliare italiano c’è davvero tanto da fare per l’efficientamento e la modernizzazione di questo immenso patrimonio”.

“L’80% degli italiani vive in condominio – ha sottolineato Nicola Ricci Presidente Osservatorio nazionale sui condomìni – e con l’utilizzo dei bonus edilizi è possibile impattare positivamente sul risparmio energetico e sui consumi delle famiglie riducendo le spese fino al 40%. Avere immobili efficienti, oltre ad alleggerire l spese, consente anche di avere un rapporto migliore con l’ambiente circostante. In questo saranno determinanti gli amministratori di condominio il cui ruolo è profondamente modificato essendo ormai diventati dei veri e propri energy manager e facilitatori nei confronti di tutte le opportunità offerte dalle misure adottate dal governo. A loro il compito di portare avanti questo difficile compito di innovazione”.

Nel corso dell’incontro è giunto anche un messaggio del deputato di LeU Federico Conte che ha confermato il suo “apprezzamento per questa iniziativa che coglie con tempismo l’esigenza di una cabina di interlocuzione e interazione con gli enti preposti a guidare la transizione ecologica sostenuta da fondi nazionali ed europei del Next Generation Eu e del Pnrr. Cambiare modello di erogazione dei servizi in prospettiva sostenibile deve rappresentare la nuova frontiera di investimenti tanto attesi”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS