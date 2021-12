MARANO, LA VERGOGNA CHE SI CONSUMA DA GIORNI SOTTO LE FINESTRE DEI COMMISSARI

520 Visite

Una vergogna a due passi dalla sede centrale del municipio. Da tre giorni vanno in fumo migliaia di litri d’acqua potabile in via IV Novembre, quasi sotto la finestra dei commissari (il fiume d’acqua arriva fino a lì), del municipio in dissesto finanziario, che non riesce nemmeno a tamponare con uno straccio di intervento. Peggio, molto peggio del quarto mondo. Incredibile che non si trovi uno straccio di risorsa o di ditta quanto meno per le emergenze. Stesso scenario anche in via San Rocco. Nella città in cui intere zone, per tanti mesi, soffrono la sete si sprecano tante risorse. Nella città con le casse in rosso si sprecano ancora tanti soldi, perché l’acqua comunque va pagata ai gestori regionali che la forniscono. I commissari, lo ripetiamo, questi commissari, non sono all’altezza di un compito tanto gravoso. I partiti che li difendono, o che hanno nostalgia per le vecchie giunte, sono il male di Marano.













