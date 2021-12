Casavatore, Consiglio comunale: plebiscito di consensi per Claudio Caturano eletto nuovo presidente

99 Visite

Consiglio comunale, plebiscito di consensi per Claudio Caturano eletto nuovo presidente dell’assise. Le opposizioni disertano la seduta, si allontana dall’aula il consigliere di maggioranza Francesco Napolitano. Un’adunanza, quello di ieri l’altro, che ha decretato la nomina a seguito di votazione dell’ex presidente Caturano. Per lui, infatti, si è trattato di un ritorno sullo scranno più alto del parlamentino locale. Il consiglio comunale si è riunito presso la sala consiliare di piazza G. di Nocera, per l’elezione del presidente, del vice e dei componenti della commissione elettorale. Una seduta che ha registrato diverse defezioni tra cui quella dei consiglieri di opposizione che hanno disertato in massa il civico consesso ad esclusione della consigliera Giulia Marotta che ha votato scheda bianca. La nomina di Caturano, dunque, passa con undici voti a favore e un’assenza pesante: quella del consigliere Francesco Napolitano che al momento della votazione per motivi personali si è allontanato. Per garbo istituzionale, invece, il consigliere Fabio Machiella ha proposto e fatto votare una mozione di rinvio dei punti relativi alla nomina del vice presidente e dei componenti della commissione elettorale. Intanto Caturano che ha già allestito il proprio ufficio per ricevere i cittadini presso la casa comunale ha ribadito che il comune deve diventare sempre più “casa di cristallo”. “Con tanta umiltà – ha affermato Caturano -, cercherò di svolgere al meglio il mio ruolo super partes cercando di essere propositivo e propulsivo nei confronti della maggioranza affinché si possa finalmente dire di essere amministrazione del fare e non del dire. Su tali basi, onde consentire al municipio di diventare sempre più “casa di cristallo”, ho già proposto di trasmettere anche le sedute di commissione in streaming”. Intanto il primo cittadino Luigi Maglione ha indicato con apposito decreto, Adriano D’Errico, nuovo assessore al Commercio, Ambiente, Verde, Transizione ecologica, Affari legali, Tutela degli animali.













