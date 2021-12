Napoli, che beffa con il Sassuolo: in vantaggio di due gol gli azzurri portano a casa solo un punto

116 Visite

Sassuolo-Napoli si chiude con un 2-2 dopo che gli azzurri erano passati in vantaggio nel secondo tempo con i gol di Fabian e Mertens. La rimonta neroverde è con Scamacca e Ferrari nella seconda parte della ripresa. Il Var annulla la rete di Defrel al 93′. Campo amaro quello di Reggio Emilia per i partenopei che perdono per infortunio Koulibaly, Fabian e Insigne. Spalletti espulso. Azzurri sempre primi ma falcidiati dagli infortuni nel match contro l’Atalanta in programma sabato prossimo.













