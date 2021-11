Rifiuti, Adriano Pistilli: “Partano subito gli impianti di Napoli est e Napoli Nord

106 Visite

In una città delle dimensioni di Napoli la gestione dei rifiuti deve avvenire in un

ottica industriale e sarebbe impensabile trattare tutta la frazione organica dei

rifiuti attraverso l’autocompostaggio oppure dei mini impianti da massimo 130

tonnellate come le compostiere di comunità.

Non avendo impianti di trattamento per l’organico paghiamo 160 euro a

tonnellata, contro i 40 che pagheremmo con un impianto in città ma va

evidenziato come l’intera Regione soffra per la carenza di impianti di

compostaggio, e anche per tale motivo abbiamo subito diverse condanne da

parte dell’Europa che ci obbliga a pagare diversi milioni di euro di multa ogni

anno. L’ISPRA ha evidenziato come nel 2019 la regione Campania ha

esportato 424.597 tonnellate di frazione organica soprattutto verso il Veneto,

la Lombardia e il Friuli-Venezia Giulia. Il trasporto fuori regione, costatoci circa

60 milioni di euro, ha generato non meno di 25 milioni di chilogrammi di

anidride carbonica con i conseguenti danni ambientali in termini di

riscaldamento globale, senza contare le emissioni di polveri, gli ossidi di

azoto, etc.

A Napoli l’umido rappresenta il 40% della produzione dei nostri rifiuti e

abbiamo due tecnologie per trattarlo: il compostaggio aerobico e la digestione

anaerobica.

Il compostaggio aerobico demolisce la sostanza organica in modo naturale

e non produce gas combustibili. Se si utilizza frazione organica da raccolta

differenziata spinta, sfalci e/o potature verdi, si produce un fertilizzante che

può essere impiegato in agricoltura sotto forma di compost di qualità.

La digestione anaerobica invece, agisce a caldo, con produzione di biogas

(il quale viene bruciato per ottenere energia termica e/o elettrica) e di

digestato che dovrà successivamente essere stabilizzato in presenza d’aria

per diventare compost da essere utilizzato in agricoltura per la lotta alla

desertificazione e nei processi di bonifica.

A Napoli est, a Ponticelli, sorgerà un impianto di digestione anaerobica da

30mila tonnellate, affianco al depuratore; lo scorso ottobre è arrivato l’ok della

Conferenza dei Servizi.

In questi giorni però si sta discutendo della richiesta di finanziamento

nell’ambito dei progetti PNRR per un secondo impianto, uguale a quello che

sorgerà a Ponticelli, da costruire a Napoli Nord.

Noi privati siamo pronti a gestirli, garantendo il corretto funzionamento degli

impianti e la tutela delle matrici ambientali.

Adriano Pistilli













