Il governo dice sì all’uomo che sa solo piangere: lo Stato si accollerà un miliardo di debiti. I comuni della provincia, invece, abbandonati ai loro problemi

Solo 4 commi in cui lo Stato dovrebbe accollarsi una parte dei debiti di Palazzo San Giacomo . Anche attraverso obbligazioni ad hoc. Già dal primo gennaio e con la possibilità del Comune di aggiornare i propri bilanci, tenendo conto di quella che è una nuova entrata a tutti gli effetti. Lo Stato, in parole povere, si accollerà debiti per circa un miliardo di euro. Manfredi, sindaco del Pd, che ha elemosinato fin dal primo giorno dell’insediamento, viene dunque aiutato; decine di comuni più piccoli, anche della provincia, sono invece abbandonati al proprio destino, costretti a fare i conti con i vincoli imposti dal default. In alcuni comuni manca persino la pubblica illuminazione. Ma gli altri comuni sono di serie Z, non contano nello scacchiere politico nazionale. Al professor Manfredi, invece, senza averne alcun merito tutto è concesso.