Casavatore: due arrestati per droga

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato, nei pressi di uno stabile in piazza Immacolata a Casavatore, un uomo a bordo di un’auto che, dopo essere sceso dal veicolo e aver prelevato una scatola di grosse dimensioni dal bagagliaio, l’ha consegnata ad una donna.

I poliziotti hanno raggiunti e bloccati i due e, una volta entrati nell’edificio, hanno rinvenuto, all’interno della scatola, 10 panetti di hashish del peso di oltre 10 kg.

C.P.O., 51enne napoletano, è stato arrestato per trasporto e consegna di sostanza stupefacente mentre Maria Pages, 60enne di Casavatore con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione di sostanza stupefacente.













