«La sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura mi ha assolto oggi dagli addebiti disciplinari in sede di revisione parziale della condanna intervenuta nel 2008 che portò alla censura e al trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale”. Lo annuncia Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli. “E’ una vittoria morale”, conclude.