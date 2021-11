Marano piange Gioia: aveva 21 anni ed era stata colta da un malore

1.238 Visite

E’ morta Gioia, la ragazza di 21 anni finita in coma dopo aver accusato un malore. Le cause del decesso, al momento, non sono note. La giovane, ex studentessa del liceo Carlo Levi di Marano, si è spenta ieri in ospedale. Le esequie della giovane si terranno domani alle ore 16 nella parrocchia di San Castrese. Tanti i messaggi di cordoglio, sulle pagine social, e vicinanza ai familiari della ragazza.













