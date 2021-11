Napoli, il vicesindaco Filippone: «In caso di allerta meteo chiuderemo solo le scuole a rischio»

572 Visite

“Come affermato a Studio Mattina su Canale 9, in queste ore di allerta arancione con il Sindaco Gaetano Manfredi e l’Assessore alla Protezione Civile Edoardo Cosenza ci siamo messi in comunicazione con il coordinatore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Napoli: c’erano le garanzie che non accadessero fatti gravi e abbiamo scelto di lasciare le scuole aperte, per evitare di far perdere giorni preziosi di lezione agli studenti. In futuro, in caso di Allerta Meteo, potremmo decidere se chiudere solo le scuole a rischio tenendo quelle sicure aperte.” Lo ha dichiarato in una nota il vicesindaco di Napoli, con delega all’Istruzione, Maria Filippone. Nel capoluogo di Regione, quindi, sulla chiusura delle scuole in caso di allerta meteo si procederà a macchia di leopardo, chiudendo solo gli istituti che presentano i maggiori rischi per l’incolumità di studenti e personale scolastico.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Emiliano Caliendo, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS