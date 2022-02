249 Visite

Doppio Insigne dal dischetto e Fabian Ruiz: il Napoli supera la pratica Bologna e si riporta in vetta alla classifica. Gara senza storia fin dai primi minuti. Per gli azzurri, oltre ai due marcatori, sugli scudi l’attivissimo Osihmen, Mario Rui e Elmas. Domenica la squadra di Spalletti affronterà in trasferta la Salernitana.













